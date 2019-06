Argument, że trzeba zaostrzyć kodeks, aby zmniejszyć przestępczość, jest podwójnie nieprawdziwy.

Nowelizacja opiera się na filozofii odwetu, prawie talionu, które stosowano w Europie w XIX w. Na publiczne odcinanie dłoni złodziejom masowo przychodzili kieszonkowcy okradać widzów.

Autorzy zmian zapomnieli, że żaden sprawca czynu przed jego popełnieniem nie wertuje kodeksu i nie myśli, jaką karę może dostać. W przytłaczającej większości przestępcy sądzą, że nie zostaną złapani i unikną kary.

Nie ma naukowych dowodów na to, że zaostrzenie kar przekłada się na spadek przestępczości. Dziś celem polityki karnej jest m.in. wyrównanie krzywdy i szkody, a nie wsadzanie ludzi do więzienia. Istotne jest to, aby kara była nieuchronna i wymierzona szybko.

Przestępczość kryminalna od lat wykazuje stały trend spadkowy. Czyli dotychczasowe przepisy były skuteczne.