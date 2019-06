W czwartek Sejm głosował nad zmienioną w Senacie reformą kodeksu karnego, która powstała w resorcie sprawiedliwości. Posłowie PiS zaakceptowali 41 senackich poprawek. Głosowania kończą parlamentarne prace nad ustawą. By stała się prawem, brakuje już tylko podpisu prezydenta.

- Mamy do czynienia z największym bublem w historii polskiego prawa karnego. W ustawie jest tyle błędów, że nie pozwala to na głosowanie - mówił poseł PO Borys Budka, bezskutecznie wzywając do przerwania obrad. - Wprowadzacie jeden z najbardziej represyjnych kodeksów karnych w UE, chociaż w Polsce przestępczość znacząco spada. W ciągu ostatnich 14 lat zmniejszyła się niemal dwukrotnie - dodał poseł PO Marcin Święcicki.

- Proszę to wytłumaczyć ofiarom zgwałcenia, gdy połowa sprawców otrzymuje dwa lata lub mniej. Polskie sądy są jednymi z najłagodniejszych w Europie - bronił ustawy wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.