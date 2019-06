F-35 Lightning to obecnie najnowocześniejszy i najdroższy w historii samolot wielozadaniowy piątej generacji, produkowany przez koncern Lockheed Martin. Prace nad nim zaczęły się w 1995 r., uczestniczyło w nich osiem krajów. Polski rząd wiosną wysłał do USA zapytanie ofertowe w sprawie kupna 32 maszyn.

F-35 to jednomiejscowy samolot produkowany w trzech wersjach. Najbardziej skomplikowany typ B – dla lotnictwa piechoty morskiej – to maszyna krótkiego startu, pionowego lądowania, taka, jaką pokazano prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas środowej wizyty w Białym Domu.

F-35 ma zasięg do 2200 km i osiąga maksymalną prędkość 1,8 macha. Przenosi do 8 ton uzbrojenia. W założeniu ma w przyszłości zastąpić myśliwski F-15, wielozadaniowy F-16 i samolot wsparcia piechoty A-10.



Jest najbardziej zwrotnym samolotem na świecie – wytrzymuje przeciążenie do 9 G. Jego podstawową zaletą jest jednak to, iż jest trudny do wykrycia przy równoczesnym doskonałym wyposażeniu w supernowoczesne radary. F-35 uważany jest też za jedyną maszynę, która jest zdolna przełamać rosyjski system obrony przeciwlotniczej oparty na wyrzutniach S-300 i S-400.

Samolot oprócz tego, że atakował różnorodne cele, jest naszpikowanym czujnikami latającym centrum dowodzenia, zdolnym do wskazywania celów i koordynowania działań innych rodzajów broni (Polska takimi systemami łączności i przetwarzania danych jeszcze nie dysponuje). Koszt jednego samolotu wynosi od 80 do 100 mln dol.