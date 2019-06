ROZMOWA Z GEN. JAROSŁAWEM STRÓŻYKIEM*

PAWEŁ WROŃSKI: Studiuję wspólną deklarację polsko-amerykańską na temat współpracy wojskowej i zastanawiam się, czy to istotnie zapewniający bezpieczeństwo naszemu krajowi przełom, o którym mówi prezydent Andrzej Duda i media rządowe.

GEN. JAROSŁAW STRÓŻYK: Jest to kolejny krok ku poprawie bezpieczeństwa Polski, ale na pewno nie jest to przełom. Przełomem byłaby stała baza amerykańska na terenie naszego kraju. Moim zdaniem prezydent Donald Trump sprytnie wykorzystał gotowość wyłożenia przez stronę polską 2 mld dol. po to, abyśmy wybudowali infrastrukturę, którą armia USA będzie mogła w przyszłości na dobrych warunkach wykorzystać.

Czy dla Polski nie jest korzystne stworzenie takiej infrastruktury?

– Oczywiście, że jest potrzebna, ale nie była ona naszym priorytetem, nie była wymieniana w planie modernizacji sił zbrojnych. Polska armia ma obecnie inne priorytety, moglibyśmy znacznie korzystniej wydać te 10 mld zł.