Tomasz Arabski, w 2010 r. szef kancelarii premiera, został właśnie skazany za katastrofę smoleńską. Bo dopuścił, by 10 kwietnia 2010 r. tupolew z Lechem Kaczyńskim i 95 innymi osobami na pokładzie lądował na nieczynnym lotnisku Siewiernyj.

To prawda, że lotnisko nie nadawało się do lądowania ani 10 kwietnia, kiedy leciała na katyńskie uroczystości prezydencka delegacja, ani 7 kwietnia, kiedy wylądowała delegacja z premierem Donaldem Tuskiem. Wybrano je, bo było najbliżej Katynia, tak po prostu było logistycznie najlepiej. Zresztą rankiem 10 kwietnia i Rosjanie popełnili błąd, że nie zamknęli lotniska z powodu fatalnej pogody i nie przekierowali tupolewa do Moskwy.

Ale to nie Arabski podejmował najważniejsze decyzje 10 kwietnia. Takie jak ta, by już przed startem w Warszawie zdecydować, by lecieć gdzie indziej, bo pogoda nad lotniskiem pod Smoleńskiem zapowiadała się kiepska. By tuż przed tragedią przestawić wysokościomierz w celu „wyciszenia” systemu TAWS, który ostrzega przed zbliżeniem sie samolotu do ziemi. By podjąć próbę odejścia na drugi krąg na autopilocie, który na tym lotnisku nie działał (przez co załoga straciła cenne sekundy). By załoga złamała procedury schodząc poniżej swoich i lotniska minimów (chcąc za wszelką cenę zobaczyć ziemię). By bardzo długo czekała na decyzję dysponenta lotu, czyli Kancelarii Prezydenta, czy lecieć na inne lotnisko. Wreszcie zlekceważyła informację rosyjskich kontrolerów lotu, że „warunków do przyjęcia samolotu nie ma".