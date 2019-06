Anita Karwowska: Opisaliśmy w „Wyborczej” przymiarki PKP Intercity do tego, by w czasie festiwalu Pol’and’Rock pociągi ominęły Kostrzyn, gdzie odbywa się impreza. Uczestnikom zostają samochody i autokary. Jak to wpłynie na bezpieczeństwo?

Marcin Samsel, ekspert ds. bezpieczeństwa i organizacji imprez masowych. Po zabójstwie Pawła Adamowicza podczas finału WOŚP 13 stycznia br. mówił m.in. w mediach o tym, że ma zastrzeżenia co do zakwalifikowania gdańskiego finału jako imprezy organizowanej na zasadzie wykorzystania pasa drogi, nie jako imprezy masowej, co mogło mieć wpływ na jej bezpieczeństwo.

- To oznacza olbrzymi wzrost różnych zagrożeń. Sposób, w jaki uczestnicy imprezy masowej dotrą na nią i wrócą do domu to integralny element jej organizacji. Każdy, kto brał udział w meczu, koncercie czy masowej mszy spotkał się z tym, że organizatorzy apelują o to, by na miejsce przyjechać komunikacją publiczną, nie własnymi samochodami. Bo tłum jest wtedy łatwiej kontrolowany. Wiadomo, ile mniej więcej ludzi, o której godzinie i skąd wyruszy oraz kiedy dotrze na miejsce. Znane są punkty przesiadkowe, miejsca i czasy postoju. Można tym ruchem sterować. Rezygnując z pociągów do Kostrzyna tracimy tę kontrolę.