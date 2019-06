- Sytuacja jest niewiarygodnie skandaliczna - tak Jerzy Owsiak, szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy komentuje informacje o tym, że PKP Intercity planuje zmiany w rozkładach pociągów, by w czasie organizowanego przez fundację festiwalu Pol’and’Rock omijały one Kostrzyn nad Odrą, gdzie od 1 do 3 sierpnia odbędzie się impreza. O przymiarkach do wprowadzenia objazdów napisał jako pierwszy portal OKO.press. Redakcja otrzymała kopię e-maila, którą do kilku osób wysłał Janusz Małek – wicedyrektor Biura Rozwoju Oferty i Produktów PKP Intercity. Prosi w nim, by od 31 lipca do 4 sierpnia opracowali zmiany na trasie 18 pociągów, które przejeżdżają przez Kostrzyn. To m.in. pociągi ze Szczecina do Wrocławia, z Zakopanego do Poznania i z Katowic do Zielonej Góry.

Najpierw zrezygnowały Przewozy Regionalne

Kilka dni wcześniej z obsługi uczestników festiwalu wycofały się Przewozy Regionalne, które przez lata podstawiały specjalne pociągi do Kostrzyna. Jako powód podano złe doświadczenia z zeszłego roku. Jak tłumaczył „Wyborczej” rzecznik PR Dominik Lebda, wiele składów było zniszczonych przez podróżnych, a koszty ich naprawy przyniosły spółce milion zł straty. WOŚP zaprzecza.