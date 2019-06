Informacje są jednostronne, materiały o obozie władzy propagandowe, komentarze wymieszane z faktami - tak główne wydanie „Wiadomości” w TVP Jacka Kurskiego ocenili naukowcy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Swój raport przygotowali już w 2017 r. na zlecenie samej KRRiT. Rada opublikowała go dopiero teraz - w poniedziałek po południu. I dzień przed posiedzeniem sejmowej komisji kultury, podczas którego szef Rady Witold Kołodziejski ma opowiadać, co robiła ona przez ostatni rok. Co ciekawe, raport nie znalazł się w zakładce „aktualności”, ale w „biuletynie informacji publicznej”.

Do tej pory Rada dokument ukrywała. Opisaliśmy to w „Wyborczej” na początku maja. Rada zapewniała, że z publikacją czeka na to, by z raportem zapoznał się prezes telewizji Jacek Kurski. W opublikowanym materiale nie ma jednak żadnych uwag TVP.

Wnioski krakowskich naukowców są dla telewizji publicznej niezwykle niewygodne - de facto opisują, jak programy informacyjne, m.in. „Teleexpress” i „Wiadomości”, łamią ustawę medialną, która nakazuje mediom zachowanie bezstronności, obiektywizmu, pluralizmu i niezależności.