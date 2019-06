To Falenta stał za aferą podsłuchową, która pomogła PiS pokonać PO w wyborach w 2015 r. Teraz biznesmen zajmujący się m.in. sprowadzaniem do Polski rosyjskiego węgla przyznaje, że to PiS namówił go do zainstalowania podsłuchów w warszawskiej restauracji Sowa i Przyjaciele".

Wiemy to z listu, który Falenta 12 kwietnia wysłał z hiszpańskiego aresztu, ujawniła go w poniedziałek „Rzeczpospolita". Potwierdza w nim wszystkie podejrzenia, jakie ciągnęły się za nim od wybuchu afery podsłuchowej, która w 2015 r. przyczyniła się do zdobycia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość.

Falenta twierdzi, że do podsłuchiwania członków ówczesnego obozu władzy PO-PSL namawiał go Stanisław Kostrzewski, były skarbnik PiS, a wszystko miał akceptować prezes partii Jarosław Kaczyński oraz ludzie z jego najbliższego otoczenia.

Falenta wymienia 12 osób z kręgu PiS. Oprócz prezesa partii i byłego skarbnika są to szefowie służb specjalnych: Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, Ernest Bejda, oficerowie CBA oraz dziennikarze informujący o aferze.