Treść listu, który Marek Falenta napisał z hiszpańskiego aresztu, ujawnia dzisiejsza "Rzeczpospolita". Falenta potwierdza w nim wszystkie podejrzenia, jakie ciągnęły się za nim od wybuchu afery podsłuchowej, która w 2015 r. przyczyniła się do zdobycia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak twierdzi Falenta, do organizacji nagrywania namawiał go Stanisław Kostrzewski, b. skarbnik PiS, a wszystko miał akceptować Jarosław Kaczyński oraz ludzie z jego najbliższego otoczenia.

Falenta swój list napisał 12 kwietnia, 4 dni po zatrzymaniu w Hiszpanii na podstawie wydanego przez polską prokuraturę europejskiego nakazu aresztowania. Biznesmen ukrywał się za granicą, nie chcąc iść do polskiego więzienia, gdzie miał odsiedzieć 2,5 roku za podsłuchiwanie polityków i urzędników rządu PO-PSL w warszawskich restauracjach. Z publikacji "Rzeczpospolitej" wynika, że list Falenty jest zarazem wnioskiem o ułaskawienie, który biznesmen złożył do prezydenta Andrzeja Dudy, a którego kopię dostał warszawski sąd okręgowy.