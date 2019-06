Budowę „koalicji postępowej” Robert Biedroń ogłosił w sobotę pod Sejmem. Jak mówił, podjęcie tej decyzji poprzedziły konsultacje wewnątrz partii. - Przeprowadziliśmy głęboką analizę tego, co wydarzyło się przez ostatnie miesiące, i w jakim kierunku Wiosna powinna zmierzać w przyszłości – mówił Biedroń. – Mam w związku z tym bardzo dobrą wiadomość dla Polski. Osoby chcące zagłosować na nowoczesną, postępową siłę czekały od tę wiadomość od wielu miesięcy, a być może nawet wielu lat – dodał.

„Dobra nowina”, jak nazwał to Biedroń, jest następująca. - Przystępujemy do szerokich rozmów o przyszłości siły politycznej, która stanie obok PiS oraz PO, która połączyła się w jeden klub z Nowoczesną. Żeby ta trzecia siła polityczna w postaci postępowej partii politycznej, koalicji politycznej, siły politycznej - na to wszystko jako Wiosna jesteśmy otwarci - powstała w Polsce w najbliższych tygodniach – powiedział Biedroń.