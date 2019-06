W kalkulacjach powyborczych liderów - szczególnie mniejszych ugrupowań - niebawem zacznie dominować pytanie nie “jak wygrać”, tylko “jak nie przegrać”. Jak nie dopuścić do fundamentalnej wygranej Prawa i Sprawiedliwości, jaką byłoby zdobycie w parlamencie większości konstytucyjnej. Tym bardziej, że zdopingowane wygraną PiS szybko przygotowuje się do kolejnej kampanii, będzie w niej dysponowało publicznymi pieniędzmi (500 plus na pierwsze dziecko, wypłacane we wrześniu z wyrównaniem od lipca).

Wobec kurczącej się potencjalnej puli miejsc wiadomo, że część ugrupowań może pozostać „bez krzesła” czyli nie przekroczy progu wyborczego. Każdy z polityków zaś zastanawia się, czy jego miejsce na liście wyborczej jest dostatecznie gorące, by dostać się do parlamentu.

Lista pytań dla opozycji

Zasadniczymi pytaniami dla opozycji - z punktu widzenia politycznego układu przed jesiennymi wyborami - są: