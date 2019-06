Trzy kadry z lewej strony, a na nich Adolf Hitler: zaciskający pięści i unoszący ręce do góry. Z prawej strony również trzy zdjęcia, a na nich Donald Tusk wykonujący podobne gesty. Takiego mema podał na Twitterze europoseł PiS i były kandydat partii na szefa Rady Europejskiej, a wcześniej polityk PO Jacek Saryusz-Wolski. Opatrzył go słowami "Zbyt podobne, żeby spać spokojnie".

Jacek Saryusz-Wolski: "I to jest dla totalnych OK, lajkują"

Kiedy internauci wyrazili oburzenie, w kolejnym wpisie usprawiedliwiał się: "Zbyt podobne żeby spać spokojnie, Donald Tusk porównał PiS do Kremla. I to jest dla totalnych OK, lajkują. Kiedy twiterowicz zestawił jego gestykulację z gestykulacją Hitlera, to jest to horror. Kali, Kalemu..." (pisownia oryginalna). Nawiązywał w ten sposób do wpisu Donalda Tuska sprzed blisko dwóch lat. Przewodniczący Rady Europejskiej, komentując sytuację w Polsce i zaniepokojony m.in. kryzysem w relacjach z Ukrainą pytał wówczas: "Strategia PiS czy plan Kremla? Zbyt podobne, by spać spokojnie".