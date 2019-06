W piątek w dziale opinie serwisu Interia.pl ukazał się tekst Rafała Ziemkiewicza "Murem za Klepacką, czyli przeciwko Nowemu Zamordyzmowi". Autor - związany m.in. z TVP Info - pisał w nim, że "do LGBT trzeba strzelać! Nie w sensie dosłownym, oczywiście - trzeba z nim walczyć, trzeba wiedzieć, że nie są to ludzie dobrej woli, ale nowi bolszewicy, nowi naziści, którzy chcą nas zniszczyć w imię swojego obłędnego ideolo". Dalej tłumaczył: "mówię o »strzelaniu« do LGBT, do ideolo, nie do homoseksualistów".

Publicysta parafrazował w ten sposób słowa Józefa Mackiewicza, że "z komunistami nie można rozmawiać, ich trzeba zabijać".

Kilka godzin później tekst zniknął ze strony. Ziemkiewicz poinformował na Twitterze, że felieton będzie dostępny na jego stronie internetowej, a Interia zakończyła z nim współpracę. "Tęczowi faszyści wygrali potyczkę, ale nie wątpię, że wojny z normalnymi Polakami nie wygrają" - podsumował.