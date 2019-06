Gdyby sołtys Nowej Wsi (najpopularniejsza nazwa miejscowości w naszym kraju) przed wyborami dał każdemu z mieszkańców 20 złotych, by ponownie na niego głosowali, wybory zostałyby unieważnione, a samemu kandydatowi postawiono by zarzuty karne z artykułu 250 kodeksu karnego. Przewiduje on ściganie „przestępstw przeciwko wyborom” i karę od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia dla każdego, „kto udziela korzyści majątkowej lub osobistej osobie uprawnionej do głosowania, aby skłonić ją do głosowania w określony sposób lub za głosowanie w określony sposób”. Gdyby się jeszcze okazało, że te 20 złotych dla każdego wyborcy sołtys pobrał z samorządowej kasy, np. z pieniędzy przeznaczonych na budowę drogi albo ośrodek zdrowia, to do zarzutów korupcji wyborczej doszłaby jeszcze sprawa sprzeniewierzenia publicznych pieniędzy.

Rządzący PiS przed ostatnimi wyborami nieoczekiwanie ogłosił, że daje każdemu emerytowi 888 zł do ręki jako trzynastkę. Pieniądze na konta emerytów wpłynęły w maju.