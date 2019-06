Wprawdzie już w listopadzie 2018 r. sąd pierwszej instancji uznał ekstradycję za niedopuszczalną, ale prokuratura złożyła wtedy zażalenie. Polska prokuratura starała się o ekstradycję Demidowa na wniosek prokuratury ukraińskiej. Dziennikarz jest ścigany listem gończym przez Interpol za rzekomą kradzież sprzętu o wartości ok. 2 tys. zło z własnej kawiarni w Krzywym Rogu. Ten absurdalny zarzut to zemsta organów ścigania, których korupcję dziennikarz latami rozpracowywał i opisywał.

Dziś prokuratura sama wycofała swoje zażalenie na rozprawie w sądzie apelacyjnym. Stało się tak dlatego, że nie miała już żadnych szans. Dzień wcześniej Urząd ds. Cudzoziemców udzielił dziennikarzowi ochrony uzupełniającej na terytorium RP, co automatycznie chroni go przed odesłaniem do kraju pochodzenia.

Maksym Demidow za swoją bezkompromisowość dziennikarską i społeczną był w Krzywym Rogu wielokrotnie pobity, został też porwany i katowany. Do porwania przyznał się m.in. opisywany przez niego prokurator Oleksij Kriwenko, choć sam nazwał to, co się działo tamtej nocy w lesie, „spotkaniem towarzyskim”. Demidowowi spalono też samochód, drugi ostrzelano. Próbowano również porwać jego synów.