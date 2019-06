Dziś zbiera się zarząd PO. Ma znaleźć odpowiedź na pytanie, jak Koalicja Europejska przegrała z PiS, choć miała wszystkie atuty, by wygrać. Bartosz Arłukowicz opowiada „Wyborczej”, jak walczył o głosy. Startując z drugiego miejsca w Zachodniopomorskiem, zdobył ich ponad 239 tys., wyprzedzając szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego z PiS (185 tys.) i dystansując jedynkę KE Bogusława Liberadzkiego (99 tys.). Kampanię robił sobie sam. Chodził i rozmawiał z ludźmi na ulicy. Przekonywał do siebie wyborców PiS. „Wyborczej” opowiada, jak to robił.

Agnieszka Kublik: Wyobraźmy sobie, że jestem wyborcą PiS. Gdybym krzyczała do pana na ulicy „komuch”, to co by pan zrobił?

Bartosz Arłukowicz: Uśmiechnąłbym się na dzień dobry i spróbował przekonać panią, że do „komucha” to jednak bardzo mi daleko. W 1989 r. miałem 18 lat. To był dla mnie rok absolutnego przełomu, byłem niezwykle dumny, że mogę uczestniczyć w tak historycznym momencie dla Polski. Pamiętam jak dziś: Wałęsę, Geremka, Kuronia, Mazowieckiego i to słynne zdjęcie premiera z dwoma palcami podniesionymi do góry. Zdjęcie Kuronia z tamtych czasów wędruje ze mną przez całe lata mojej drogi politycznej i zawodowej, jest w każdym moim gabinecie – od lekarskiego po ministerialny. Zawsze mi towarzyszy.