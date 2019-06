– Kiedy sztuczna inteligencja będzie już w stanie wykonać za nas każdą pracę, to nie będziemy chcieli jej oddać dwóch spraw: decydowania i wyznaczania kierunków – mówi Marcin Bruszewski, współtwórca "Zwolnionych z teorii". To olimpiada, w której uczniowie szkół średnich sprawdzają nie szkolną wiedzę, ale praktyczne umiejętności, w przyszłości mogące przesądzić o ich zawodowym sukcesie.

Konkurs organizowany jest od pięciu lat. W ub.r. wzięło w nim udział ok. 15 tys. młodych ludzi. Rywalizują w projektach społecznych, np. organizują koncerty dla lokalnej społeczności, projektują grę miejską, promują język migowy. Pracują w zespołach, aby nauczyć się umiejętności współpracy. Szlifują również zdolności przywództwa, negocjacji, prezentacji, komunikacji, zarządzania czasem, podejmowania decyzji. – W XIX wieku mało kto wierzył, że umiejętność liczenia, czytania, znajomość podstaw biologii czy chemii przestanie być zarezerwowana dla elitarnego grona. Tak samo będzie z kompetencjami, które dziś promujemy wśród uczniów – mówi Bruszewski. Dziś w pracy wykorzystują je np. menedżerowie.

Uczniowie „zwolnieni z teorii” działają samodzielnie, ale przy projektach mogą mieć wsparcie nauczyciela. Uczniowie korzystający z tej pomocy trzykrotnie częściej doprowadzają swoje działania do końca niż olimpijczycy bez wsparcia. – Rola nauczyciela jako mentora, osoby towarzyszącej na co dzień rozwijającemu się człowiekowi, jest nie do zastąpienia – podkreśla Bruszewski.