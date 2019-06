W wyborach do Parlamentu Europejskiego Wiosna Roberta Biedronia zdobyła 6 proc. głosów i 3 mandaty. Biedroń i jego współpracownicy ogłosili, że to sukces, bo jako jedyna partia oprócz PiS i KE przekroczyli próg wyborczy. Ale w kontekście sondaży, które dawały Wiośnie nawet 14 proc. wynik jest porażką. Podobnie jak 1,2 proc. Lewicy Razem. Także SLD - choć wprowadziło z list Koalicji Europejskiej kilka nazwisk do europarlamentu - nie dało szerokiemu porozumieniu partii opozycyjnych zwycięstwa nad PiS.

Coraz częściej mówi się w ostatnich dniach o tym, że te trzy partie - razem z mniejszymi lewicowymi ugrupowaniami - powinny dogadać się i iść wspólnym blokiem do październikowych wyborów parlamentarnych.

Jako pierwsza - już po wyborach - wypowiedziała się w tej sprawie Wiosna. Biedroń zapewniał, że jego partia pójdzie do wyborów osobno. Ale ta wypowiedź była w dużej mierze odpowiedzią na apele nie o wspólną lewicową listę, ale o zgłoszenie akcesu do koalicji Grzegorza Schetyny. Bo w Wiośnie są środowiska, które dogadałyby się z resztą lewicy.