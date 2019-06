Poszło o zapowiedź Wojciecha Manna do piosenki "Neanderthal Man" zespołu Hotlegs, którą puścił w porannym programie 4 czerwca.

- Wygrzebałem z głębi archiwów piosenkę zdecydowanie o postaci historycznej. Zresztą trudno mówić o jednej postaci, zaraz wszystko się wyjaśni. I wybrałem zadowolony z tego, że mam taki nietypowy pomysł. Potem się jednak zaniepokoiłem, czy państwo nie będą mieli skojarzenia z naszym premierem, który, przebrany za dżentelmena, potraktował próbującą go przywitać panią tak, jak widzieliśmy - powiedział Mann.

To oczywiste nawiązanie do incydentu z Gdańska, gdzie - na ulicy - prezydent Aleksandra Dulkiewicz próbowała zaprosić premiera Mateusza Morawieckiego do rozmów przy okrągłym stole. Premier zignorował prezydent Dulkiewicz, nawet się z nią nie witając, a następnie udał się do Sali BHP, gdzie odbywały się uroczystości związane z rocznicą pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski.