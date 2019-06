Nowy minister edukacji Dariusz Piontkowski był w czwartek gościem Roberta Mazurka w RMF FM. I choć mówił, że „rozmowa jest potrzebna” i „dopóki się nie rozmawia, to nie wiadomo tak naprawdę, o co chodzi obu stronom”, to swoje szanse na konstruktywne rozmowy z nauczycielami właśnie radykalnie zmniejszył.

Gdy Mazurek mówił zaczepnie: „To był cyrk, a nie strajk. Mam nadzieję, że bardzo chcieliście, żeby to przedstawienie trwało”, Piontkowski nie zaprzeczył, tylko podkreślił: „My tego cyrku nie organizowaliśmy. Nie my byliśmy aktorami w tym cyrku”. I mam wrażenie, że panowie zupełnie różne cyrki mieli na myśli.

Nowy minister, który jeszcze 7 lat temu uczył w szkole historii, dołożył kilka zdań o tym, że reforma była potrzebna, a chaosu w szkołach nie ma („jest w niektórych mediach”). Podwójny rocznik? Są różne sytuacje, w różnych miastach różnie się to układa (u ministra na Podlasiu ponoć wszystko działa). I to niewielki problem, że „w sposób oczywisty będzie więcej dzieciaków”. A w części szkół „zajęcia mogą się kończyć później”. Czy czteroletnie liceum naprawdę było warte potężnego stresu ponad 700 tys. ósmoklasistów i uczniów trzecich klas gimnazjów? Trudno mi w to uwierzyć.