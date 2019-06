– Projekt nowelizacji ustawy Karta nauczyciela, który realizuje porozumienie zawarte z „Solidarnością”, jest już gotowy – poinformowała w połowie maja ówczesna minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Projekt został złożony w Sejmie dopiero w ten czwartek, i to na dodatek jako projekt poselski. A to oznacza, że nie będzie szeroko konsultowany.

Porozumienie, o którym mówiła Zalewska, to rozwiązania wypracowane przez rząd w czasie kwietniowego strajku nauczycieli. Po długich negocjacjach zaakceptowała je jednak tylko oświatowa „Solidarność”, odrzuciły zaś Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych, czyli organizatorzy strajku.

Co w nowej Karcie nauczyciela

Zaproponowana przez posłów nowelizacja Karty zakłada m.in. skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do starego systemu oceny pracy (poszerzonego jedynie o opinię rady rodziców). W praktyce jest to więc wycofanie się z dwóch sztandarowych reform Zalewskiej, bo to ona wydłużyła wcześniej staż z 10 do ok. 15 lat (te zamiany weszły w życie 1 września 2018 r). Nie będzie też państwowego egzaminu na stopień nauczyciela kontraktowego, a jedynie rozmowa z komisją kwalifikacyjną.