„Rzeczpospolita” opisuje przebieg konferencji, jaka została zorganizowana pod koniec maja w Sejmie. Minister rolnictwa postulował na niej m.in. lepszą współpracę izb rolniczych z Polskim Związkiem Łowieckim, który jego zdaniem powinien prowadzić działalność w interesie rolników, bo wcześniej miał nie czuć się zobowiązany do ograniczenia populacji dzików w sytuacji zagrożenia epidemią ASF. Według gazety Jan Krzysztof Ardanowski ma oczekiwać zmian personalnych w kołach łowieckich i likwidacji tych, które nie chcą pomóc rolnikom.

Minister wystąpił też do komendanta głównego policji o ochronę polowań. Jak twierdził, pozytywnie wpłynie to na wykonywanie zadań, na których zależałoby rolnikom.

Ardanowski mówił też o odstrzale gatunków chronionych. Skarżył się, że trudno znaleźć chętnych, nawet jeśli wydane jest pozwolenie, dlatego bobry i żubry powinny znaleźć się na liście zwierząt jadalnych. „Rzeczpospolita” powołując się na portal Farmer.pl, cytuje ministra: – Teraz nie wiadomo, co z tym bobrem zrobić, nawet jakby się go upolowało. A jeszcze jak ludzie sobie przypomną, że płetwa bobra ma – ponoć – właściwości afrodyzjaków, to się może okazać, że i problem bobrów się niedługo skończy.