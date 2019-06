"Zwycięstwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest niezmiernie ważne, ale one same odeszły już do przeszłości. Teraz czekają nas jesienne wybory do Sejmu i Senatu. To w nich rozstrzygać się będzie przyszłość naszej Ojczyzny oraz dalsze losy dobrej zmiany" - pisze Kaczyński.

Przekonuje, że celem jego partii jest powtórzenie wyniku z 2015 roku, czyli zdobycie bezwzględnej większości w Sejmie.

"Dlatego już dziś pragnę Państwa prosić, byście jesienią jeszcze tłumniej udali się do urn wyborczych i oddali jeszcze większą liczbę głosów na Prawo i Sprawiedliwość, a także jeszcze mocniej wspierali podczas kampanii naszych kandydatów. Obiecujemy, że będziemy jeszcze ciężej pracować dla Polski, jeszcze ciężej pracować na rzecz wzrostu jakości oraz poziomu życia wszystkich Polaków" - pisze prezes PiS.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego PiS zdobył 27, a Koalicja Europejska - 22 mandaty. Próg przekroczyła jeszcze Wiosna, która wprowadziła trzech europosłów.