W kampanii do europarlamentu wierchuszka PiS przejechała 50 tys. km, sam Jarosław Kaczyński 10 tys., politycy odwiedzili każdą gminę, a partia zorganizowała ponad 100 konwencji, ale w niektórych regionach kandydaci obozu władzy bili się między sobą.

Prezes stawia na Kruk

Kaczyńskiego ledwie można dostrzec, przysłaniają go granatowe transparenty. Na każdym biało-czerwona flaga u dołu, w środku nazwisko kandydatki Elżbiety Kruk. Stoi tuż obok lidera PiS.

– Ela obawiała się, że nie wejdzie, że Mazurek ją przeskoczy, bo to ona ciągle jest w mediach i to ona decyduje, kto do mediów chodzi. Dlatego Kruk poprosiła o wsparcie prezesa, przyjechał do Lublina – opowiada polityk PiS. Elżbieta Kruk otwierała listę partii w Lubelskiem, tuż za nią była wicemarszałek Sejmu i rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

W Lublinie Kaczyński chwalił Kruk: – Jesteśmy absolutnie przekonani, że ona w UE doskonale się odnajdzie, ma za sobą amerykańskie studia, mówi dobrze po angielsku. Jest osobą, która jak tam przyjedzie, nie będzie musiała się pytać, gdzieś rozglądać, ukrywać po kątach, tylko będzie mogła przystąpić do swojej pracy. To jest prośba, żeby na nią stawiać.