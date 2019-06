Po wygranych wyborach PiS nie zwalnia tempa. Układane są listy do krajowego parlamentu, politycy usłyszeli, że nikt w tym roku nie będzie miał wakacji.

Za to Koalicja Europejska będzie się teraz zastanawiać nad polityczną formułą startu: iść na prawo czy na lewo. Na prawo chcą ludowcy. – Proponujemy Platformie udział w koalicji chadeckiej – mówi nam polityk PSL. Zaznacza, że to, co przez miesiące budował Grzegorz Schetyna, nie było złe. Nie dało jednak zwycięstwa w wyborach europejskich i trzeba zmienić format. – Mimo robienia dobrej miny w PO wiedzą, że nie zagrało. Możemy się dalej czarować albo coś zrobić – tłumaczy nasz rozmówca.

To dopiero początek chadeckiego projektu – w sobotę ludowcy zdecydowali o powołaniu Koalicji Polskiej, choć ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą za cztery tygodnie.

Nasz rozmówca zapewnia, że PSL przyniesie PO coś w wianie. – Widzimy kilka środowisk, kilka osób, które byłyby cenne dla naszego bloku. Kimś takim jest Aleksander Hall, ale będą też inni, których zamierzamy zainteresować – wyjaśnia polityk PSL. Ludowcy kuszą m.in. Bezpartyjnych Samorządowców, którzy w 2018 r. w wyborach do sejmików dostali 10 proc. głosów.