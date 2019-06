To polityczna rodzina, do której należy Platforma Obywatelska w Parlamencie Europejskim. I największa grupa w Parlamencie Europejskim.

Ewa Kopacz w wyborach startowała z pierwszego miejsca w Wielkopolsce, dostała ponad 250 tys. głosów.

W poprzedniej kadencji Platformę we władzach EPP reprezentował obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Europejska Partia Ludowa (EPP) to ugrupowanie, w skład którego wchodzą partie chadeckie, konserwatywne i ludowe, ma w tym europarlamencie - podobnie jak w poprzedniej kadencji - najwięcej posłów. W stosunku do poprzedniej kadencji po ostatnich wyborach ich liczba zmniejszyła się jednak z 217 do 179.