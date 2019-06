Chwalił zmiany w polskim szkolnictwie, niespecjalnie przyjmując liczne zastrzeżenia, które zgłaszali do nich rodzice, samorządowcy i nauczyciele.

Gdy w czerwcu 2017 r. rząd PiS wyrzucał do kosza 910 tys. podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie likwidacji gimnazjów, mówił, że to opozycja wmawia Polakom niezgodę na reformę. I komentował wówczas: „Totalnie histeryczna opozycja straciła grunt pod nogami i szuka każdej metody, nawet nieuczciwej, by zaatakować większość sejmową wybraną w demokratycznych wyborach. Temu ma służyć także przygotowany przez aktywistów partyjnych i działaczy jednego ze związków zawodowych wniosek o referendum”.

Teraz Piontkowskiemu przyjdzie się mierzyć z konsekwencjami reformy, którą wspierał. Konsekwencjami, które dla wielu – choćby dzieci z kumulacji roczników – będą dotkliwe. Zarówno ci uczniowie, jak i polska szkoła będą potrzebowali teraz kogoś otwartego na prawdziwy, a nie pozorowany dialog. Kogoś, kto nie będzie krytykom zarzucał, że są tą złą, histeryczną opozycją, tylko wysłucha głosów niezadowolenia, a nawet przyzna, że pewne rzeczy zwyczajnie poszły źle. I że teraz trzeba zrobić wspólnymi siłami, co tylko się da, by negatywne konsekwencje działań Anny Zalewskiej zminimalizować. Nie warto się obrażać, że cały świat nie klaszcze, trzeba raczej zrozumieć, dlaczego czasami gwiżdże z niezadowolenia.