Do zmian w rządzie doszło, ponieważ jego skład został przetrzebiony przez wybory do Parlamentu Europejskiego. Wielu ministrów – m.in. szef resortu spraw wewnętrznych Joachim Brudziński, wicepremier Beata Szydło i minister edukacji Anna Zalewska – byli liderami partyjnych list wyborczych i obejmą mandaty w Brukseli. Stąd rekonstrukcja i potrzeba nowej układanki na ministerialnych stołkach. Lider obozu Jarosław Kaczyński musiał dopilnować, by podczas zmian żadne środowisko nie czuło się pominięte. – Do czasu wyborów parlamentarnych nie potrzebujemy żadnych napięć wewnętrznych – mówi poseł PiS.

Ukłon dla Szydło i starej gwardii

Nominacja dla Elżbiety Witek na szefową MSWiA to ukłon w stronę byłej premier Beaty Szydło. Obie współpracują od lat, przyjaźnią się. Witek była szefową gabinetu premier Szydło, jej najbliższą współpracowniczką. Po wymianie szefa rządu wróciła do poselskich ław.