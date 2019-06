Opozycja najpierw dogadała się z władzą, że będą częściowo wolne wybory, potem te wybory zostały wygrane przez „Solidarność”. Nie padł nawet jeden strzał, nie spłynęła kropla krwi. Premier Morawiecki postanowił więc uczcić wraz z „Solidarnością”... Co? Pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski.

Dlaczego pojechał do Gdańska? Nie wiadomo. Jan Paweł II 40 lat temu odwiedził Warszawę, Kraków, Gniezno, Kalwarię Zebrzydowską, a Gdańsk ominął. Nie wiadomo też, dlaczego do rekonstrukcji rządu doszło akurat 4 czerwca. Bo chyba nie chodziło o to, by zastosować tradycyjną pisowską przykrywkę.

W Senacie premier razem z prezydentem Andrzejem Dudą wili się, by udowodnić, że 4 czerwca to był jedynie etap w odzyskiwaniu wolności, a tak naprawdę natchnął nas wszystkich Jan Paweł II, prawdziwą zaś wolność odzyskaliśmy wraz z pierwszymi wolnymi wyborami, które wyłoniły rząd Jana Olszewskiego. Nie była to jeszcze wolność całkowita, ponieważ Olszewski został obalony 4 czerwca 1992 r. i prawdziwą wolność mamy dopiero dziś – pod rządami Prawa i Sprawiedliwości.