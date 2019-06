Opozycja przegrała wybory, teraz chce osłabienia państwa i rozbicia dzielnicowego, co może się skończyć wojną tak jak w Donbasie. Do tego odpowiednie migawki z walk na wschodniej Ukrainie - taki materiał, zatytułowany „Przegrali wybory, chcą wojny domowej?”, wyemitowały w poniedziałek „Wiadomości” TVP 1.

To już nie są propagandowe żarty telewizji przez pomyłkę nazywanej publiczną. Rządowa tuba Jacka Kurskiego kruszy kolejne bariery zawodowej uczciwości i zdrowego rozsądku.

Nakręcanie spirali nastrojów społecznych, co czyni główny dziennik informacyjny TVP, staje się niebezpieczne. To wskazywanie wroga publicznego. A jak wiadomo, wroga należy zniszczyć.

Jedyną osobą, która może powstrzymać ten obłęd, jest Jarosław Kaczyński. To on zdecydował, że szefem TVP zostanie partyjny działacz słynący z braku zahamowań. I to prezes Kaczyński jest gwarantem tego, że mimo krytycznych ocen, płynących także ze środowiska PiS, Jacek Kurski trwa na stanowisku.