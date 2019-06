O jednej z najbardziej wstydliwych tajemnic Centralnego Biura Antykorupcyjnego pisaliśmy 18 maja. Wg naszych źródeł w trakcie operacji specjalnej agenci Biura mieli przekazać milion złotych łapówki. Ale pieniądze, zamiast trafić do skorumpowanego urzędnika, zniknęły. Pytane o sprawę kierownictwo CBA oświadczyło przed publikacją, że „odpowiedzi nie będzie”. W żadnym terminie.

W poniedziałek gościem senackiej Komisji Praworządności, Praw Człowieka i Petycji był wiceszef Biura Bogdan Sakowicz. Nieoczekiwanie potwierdził, że doszło do nadużyć, ale z pytaniami odesłał nas do prokuratury. – Sprawa jest w prokuraturze. Ma charakter niejawny. Były postępowania dyscyplinarne. Zakończyły się przeniesieniem [funkcjonariuszy] na niższe stanowiska i pozbawieniem funkcji dyrektorskich – powiedział Sakowicz. Jak dodał, zawiadomienie o przestępstwie złożyło do prokuratury samo CBA.