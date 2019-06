W tym tygodniu zmienią się ministrowie i wiceministrowie, bo po wyborach do Parlamentu Europejskiego z rządu Mateusza Morawieckiego do Brukseli odchodzi dziewięć osób: Elżbieta Rafalska (minister rodziny i pracy), Beata Szydło (wicepremier ds. polityki społecznej), Joachim Brudziński (szef MSWiA), Anna Zalewska (MEN), Beata Kempa (minister ds. pomocy humanitarnej), Patryk Jaki (wiceminister sprawiedliwości), Grzegorz Tobiszowski (wiceminister energii), Joanna Kopcińska (rzeczniczka rządu) i Andżelika Możdżanowska (wiceminister rozwoju).

Trwa konkurs na rzeczniczkę

Nazwiska następców PiS ustalał w zeszłym tygodniu w partyjnej siedzibie przy Nowogrodzkiej w Warszawie. Ale ich nie zdradza. Dlatego mnożą się spekulacje. Najnowsze dotyczą zmian na stanowisku rzecznika rządu i rzecznika partii. Jako kandydatki do zastąpienia Joanny Kopcińskiej i Beaty Mazurek wymieniane są trzy posłanki: Mirosława Stachowiak-Różecka, Joanna Lichocka i Anita Czerwińska. – Czerwińska bardzo zabiega, Stachowiak ma mocnego mentora, bo to polityk ze stajni wiceprezesa PiS Adama Lipińskiego, a Lichocka ma doświadczenie dziennikarskie – mówi nam polityk z obozu władzy. I ocenia, która funkcja politycznie jest ważniejsza: – Oczywiście, że rzecznik partii, bo to osoba, która ma dostęp do ucha prezesa, jest blisko niego, czyli wszystko wie, a rzecznik rządu to już dalsza galaktyka.