Polskie Stronnictwo Ludowe, partia o 120 latach tradycji, znajduje się w sytuacji wyjątkowo trudnej. W Koalicji Europejskiej uzyskało wynik przyzwoity – do Parlamentu Europejskiego pójdzie aż trzech kandydatów PSL, ale ugrupowaniem, które zdobyło największe poparcie na wsi, nie jest reprezentująca od lat rolników partia ludowa, ale Prawo i Sprawiedliwość.

Decyzja o starcie samodzielnym – bo w gruncie rzeczy taka jest istota budowy bloku Koalicja Polska – to deklaracja o chęci odwojowania polskiej wsi. PSL ma nadzieję, że ponownie drogę do lokali wyborczych odnajdą sympatycy PSL, choćby z ostatnich wyborów samorządowych. Mają nadzieję, że skłonią się ku nim zawiedzeni, konserwatywni wyborcy PO, zniesmaczeni ordynarnością propagandy zwolennicy PiS, a może i niektórzy sympatycy Kukiz’15, którzy stracili zaufanie do politycznej wizji jej lidera.