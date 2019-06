Posiedzenie rady naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego, na którym ludowcy mieli ocenić rezultat wyborów do Parlamentu Europejskiego, przedłużało się i było burzliwe. Lider stronnictwa Władysław Kosiniak-Kamysz był atakowany przez tych członków partii, którzy byli przeciwnikami udziału w Koalicji Europejskiej wraz z Platformą Obywatelską, Nowoczesną i Zielonymi. Jak podkreślali jego krytycy, doprowadziło to do wyrugowania PSL ze wsi przez PiS, a powodem tego było przerażenie tradycjonalistycznych wyborców partii "ideologią LGTB", jakoby propagowaną przez koalicjanta. Przed samym końcem posiedzenie opuścił zdenerwowany były prezes Waldemar Pawlak, który był przeciwnikiem aliansu z PO.

Prezes Władysław Kosiniak-Kamysz w emocjonalnym wystąpieniu wołał, że gdyby nie koalicja, „to tego rodzaju spotkanie dotyczące oceny wyników wyborów w ogóle by się nie odbywało”.