Dodatkowe pociągi, którymi młodzież dojeżdżała na festiwal w Kostrzynie nad Odrą (obecnie Pol'and'Rock, dawniej Przystanek Woodstock), towarzyszyły imprezie organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy od lat. Pociągi otrzymywały specjalne nazwy, np. Scyzoryk, Rysiek, Wehikuł Czasu, Stalowy Pęcherz. Co roku było to kilkadziesiąt połączeń ze różnych części Polski. Tylko w ub. roku skorzystało z nich 70 tys. osób.



Połączenia uruchamiała spółka Przewozy Regionalne. Jeszcze w zeszłym roku jej prezes Krzysztof Zgorzelski tłumaczył dziennikarzom, że firma podtrzymuje tradycję pociągów na festiwal, bo wsłuchuje się w potrzeby pasażerów. W tym roku dodatkowych połączeń do Kostrzyna nie będzie. W piątek WOŚP otrzymała od spółki pisemną odmowę, po raz pierwszy w historii festiwalu.

Tabor wymagał naprawy



W zeszłym roku bilety na pociągi tzw. musicRegio kosztowały od 50 do 160 zł. Dominik Lebda, rzecznik prasowy Przewozów Regionalnych przyznaje, że spółka odnotowała wtedy przychody na poziomie 2 mln zł. - Ale tabor wykorzystany do tych połączeń komercyjnych wymagał naprawy z powodu poważnych usterek i dewastacji, przez co cała usługa zamknęła się dla nas stratą miliona zł - mówi. Opowiada o wielu uszkodzeniach we wnętrzu pojazdów, m.in. toalet i o poważnych zabrudzeniach w pociągach.

Drugi powód związany jest z redukcją taboru, na co spółka zdecydowała się ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na regionalne połączenia ze strony marszałków województw.