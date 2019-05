Marek Lisiński, były prezes fundacji Nie Lękajcie Się, wydał wczoraj drugie oświadczenie. Skłamał już w pierwszym zdaniu: „W związku z artykułem w Gazecie Wyborczej oświadczam, że nigdy nie wyłudziłem od nikogo żadnych pieniędzy”.

Marku, w czwartkowej „Wyborczej” opublikowaliśmy Twoje pierwsze oświadczenie, w którym co prawda niczego nie tłumaczysz, ale bierzesz na siebie odpowiedzialność. Wielka szkoda, że nie potrafiłeś na tym poprzestać.

Wyłudzenie to przestępstwo polegające na wprowadzeniu innej osoby w błąd, aby niekorzystnie rozporządziła swoim mieniem. Ty, Marku, prosząc Katarzynę, ofiarę księdza Romana B., skłamałeś, twierdząc, że masz raka trzustki i zbierasz pieniądze na „operację nowatorską metodą NanoKnife”. Jeśli nie mam racji, to – proszę ponownie – prześlij szpitalne dokumenty.

Nic nie piszesz o tym, czy chciałeś 50 tys. zł za udział w filmie braci Sekielskich. Rozumiem, że wciąż nie widzisz w tym nic złego. Wczoraj pewien dziennikarz telewizyjny opowiedział mi, jak trzy lata temu próbował zrobić dokument o pedofilii w Kościele. Przyjechałeś do Warszawy, rozmawialiście, zaplanowaliście kolejne terminy. Obiecałeś kontakty do ofiar. Na koniec rzuciłeś od niechcenia: „A co ja z tego będę miał?”. Dziennikarze potraktowali to jako żart, a Ty wkrótce przestałeś odbierać telefony. Następnie wysłałeś maila, że rezygnujesz.