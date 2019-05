Z sondażu CBOS wynika, że pozytywnie działalność Kościoła ocenia 48 proc. badanych, 40 proc. z dezaprobatą - podaje PAP. Jak wynika z badania, opinie o działalności Kościoła rzymskokatolickiego "od niemal ćwierćwiecza nie były tak krytyczne".

CBOS podaje, że od marca ilość pozytywnych opinii o Kościele rzymskokatolickim spadła o 9 pkt proc., natomiast liczba głosów dezaprobaty wzrosła w tym samym okresie o 8 pkt proc.

"Stało się to prawdopodobnie za sprawą opublikowanego w pierwszej połowie maja filmu dokumentalnego Tomasza i Marka Sekielskich poruszającego problem pedofilii wśród księży" - napisano w komunikacie z badania.

Zwrócono uwagę, że "negatywne oceny działalności Kościoła rzymskokatolickiego wyraźnie przeważają nad pozytywnymi wśród badanych: nieuczestniczących w praktykach religijnych lub robiących to sporadycznie, deklarujących lewicowe lub centrowe poglądy polityczne, najlepiej wykształconych, uzyskujących najwyższe dochody per capita, mających od 25 do 34 lat oraz mieszkańców średnich i największych miast".