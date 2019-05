Nowelizowany przez Zbigniewa Ziobrę kodeks karny przeszedł już przez Sejm i Senat, ostateczna wersja czeka na akceptację posłów. Jeden z zawartych w nim zapisów przeraził wielu lekarzy: chodzi o kontrowersyjny artykuł 155, czyli nieumyślne spowodowanie śmierci. Właśnie z tego przepisu korzysta prokuratura, kierując akty oskarżenia przeciwko lekarzom. Przed nowelizacją groziło za to od 3 miesięcy do 5 lat. Po zmianie przepisów kara wzrośnie od roku do dziesięciu lat więzienia. A jeśli umrze więcej niż jedna osoba – od 2 do 15 lat. Lekarze położnicy odbierają, że ten przepis najbardziej uderzy w nich, bo opiekują się równocześnie matką i dzieckiem. A kar powyżej roku nie można warunkowo zawieszać.

Wyjaśnień w tej sprawie zażądał od resortu Zbigniewa Ziobry minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Wątek kar dla lekarzy opisaliśmy w czwartek. Dopiero wtedy do naszych pytań z środy odniosło się Ministerstwo Sprawiedliwości. Twierdzi, że przepis dotyczy nie lekarzy, ale „pospolitych przestępców”. A konieczność jego wprowadzenia tłumaczy „ochroną życia ludzkiego jako najwyższego dobra”. „Chodzi o takie przypadki, gdy np. bandyta śmiertelnie dźgnie ofiarę nożem, a jego czyn zostanie zakwalifikowany jako nieumyślne spowodowanie śmierci. Dotychczas za to groziło zaledwie od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, tyle samo co sfałszowanie legitymacji szkolnej czy malowanie graffiti na budynku” – pisze Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości.