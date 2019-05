Paweł Wroński: Co się stało 26 maja 2019 r.?

Prof. Rafał Matyja: PiS odniósł sukces w wyborach, które tylko formalnie były wyborami do europarlamentu. W rzeczywistości zaś – plebiscytem poprzedzającym wybory sejmowe, z jedną długą kampanią rozpoczętą wczesną wiosną. PiS w tej kampanii użył nowego rodzaju broni, która zmieniła reguły walki wyborczej. Tą bronią był element „piątki Kaczyńskiego” polegający na dostarczeniu emerytom w przededniu głosowania 13. emerytury oraz zapowiedź 500 plus na pierwsze dziecko.

Do tej pory, owszem, pojawiały się obietnice, ale nikt nie dawał przed wyborami określonej grupie pieniędzy do ręki. To była jedyna broń, która mogła tak mocno poskutkować i spowodować, że frekwencja skoczyła z niespełna 25 na ponad 45 proc. Oczywiście nie dysponujemy precyzyjnymi danymi, by powiedzieć, jaka była frekwencja w poszczególnych grupach wiekowych. Jest informacja pośrednia, będąca pochodną tego, jak bardzo wyniki sondażowe wyborów różniły się od faktycznych. Widać wyraźnie, że słabsze są wyniki w partiach, które miały dużą popularność wśród najmłodszych wyborców: Kukiz’15, Konfederacji, a nawet Wiośnie. Duża część młodych ludzi, tak jak w poprzednich wyborach, została w domu, do wyborów poszli natomiast starsi.