Zapis znajduje się w nowelizowanym kodeksie karnym. Projekt powstał w kierowanym przez Zbigniewa Ziobrę Ministerstwie Sprawiedliwości. W maju był procedowany w Sejmie i Senacie, ostateczna wersja czeka na akceptację posłów.

Zaostrzenie licznych przepisów resort Ziobry tłumaczył koniecznością walki z pedofilią, ale zmiany dotkną m.in. lekarzy. Chodzi o artykuł 155 kk, z którego najczęściej ich oskarżano. Do tej pory za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka groziło od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Po zmianach za to samo przestępstwo będzie groziło od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Kar powyżej roku więzienia nie można warunkowo zawieszać, dlatego lekarz skazany z tego paragrafu pójdzie do więzienia.

Wprowadzono też nowy przepis, który zakłada karę od dwóch do 15 lat więzienia dla osoby, która spowoduje nieumyślnie śmierć więcej niż jednej osoby.