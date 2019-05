2 ZDJĘCIA Jan Pietrzak w Opolu (fot. Roman Rogalski / Agencja Gazeta)

- Liczę na to, że ta pozytywna fala będzie utrzymywała się do kolejnych wyborów. Daj Boże Polsce! - komentował w Polskim Radiu zwycięstwo PiS satyryk Jan Pietrzak. Odwoływał się do Jana Pawła II i Ducha Świętego, jednocześnie nazywając opozycję "nowotworem, który kiedyś trzeba wyciąć". Prowadzący nie reagował.