– Dojdzie do pewnych zmian w rządzie. Jest przepis, że w ciągu dwóch tygodni po ogłoszeniu wyników wyborów nowi europarlamentarzyści muszą się pozbyć swoich poprzednich funkcji. To zarysowuje perspektywę czasową – mówił we wtorek w TVP premier Mateusz Morawiecki.

Do Brukseli mają wyjechać wicepremier Beata Szydło, minister pracy Elżbieta Rafalska, szefowa MEN Anna Zalewska, minister w KPRM Beata Kempa i rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Najbardziej „gorące” jest jednak stanowisko po Joachimie Brudzińskim.

Za młody na ministra

Nadzorujący policję i służby mundurowe szef MSWiA to jedna z najważniejszych pozycji w każdym rządzie. Często jest ona punktem wyjścia do funkcji premiera. Ogłoszona w lutym decyzja o starcie Brudzińskiego w eurowyborach (dostał jedynkę w okręgu zachodniopomorskim) była więc sporym zaskoczeniem. Tym bardziej że wiceprezes PiS jest jednym z najbardziej zaufanych ludzi Jarosława Kaczyńskiego i politykiem, który współdecyduje o najważniejszych posunięciach partii. Pojawiły się spekulacje, że albo jego kandydatura to „ucieczka do Brukseli”, albo ma on „pociągnąć listę”, a potem odda mandat na rzecz kogoś innego.