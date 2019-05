CBOS zapytał Polaków o ocenę wiarygodności programów informacyjnych i publicystycznych telewizji publicznej oraz prywatnych stacji: TVN i TVN24, Polsat i Polsat News oraz TV Trwam o. Tadeusza Rydzyka. Na tle stacji komercyjnych TVP wypada najgorzej.

W 2012 r. połowa Polaków wierzyła TVP

O tym, że jej programy nie zasługują na zaufanie, przekonanych jest 38 proc. badanych. Dla porównania, TVN podobnie ocenia 29 proc. ankietowanych, Polsat - 19 proc., zaś TV Trwam - 14 proc. Za wiarygodny przekaz telewizji Jacka Kurskiego uważa mniej niż co trzeci z nas (31 proc.). Także w tym przypadku lepiej wypada konkurencja (TVN - 32 proc., Polsat - 34 proc.). Co prawda o stacji o. Rydzyka podobne zdanie ma jedynie 11 proc. badanych, ale należy zaobserwować, że aż 70 proc. zaznacza, iż nie posiada dostatecznej wiedzy, by ją oceniać.

Już przed dwoma laty CBOS zauważał: „Programy telewizji publicznej oceniane są przez większość badanych jako sprzyjające rządowi i partii rządzącej”. Wtedy również pytał Polaków o ich ocenę. Tyle że wówczas oceniali ją nieco lepiej. Za niezasługujące na zaufanie emitowane w TVP programy informacyjne i publicystyczne w 2017 r. uznawało 32 proc. badanych, za wiarygodne - 34 proc. Tymczasem jeszcze w 2012 r. programom TVP wierzyła dokładnie połowa badanych. Za niewiarygodne uznawało je tylko 12 proc. (mniej niż TVN, Polsat i TV Trwam).