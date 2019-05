To pierwsza publiczna wypowiedź Donalda Tuska na temat wyborów. W rozmowie z dziennikarzami zwrócił on uwagę na wysoką frekwencję - do urn wyborczych poszło bowiem 45,68 proc. uprawnionych. - Bardzo wielu naszych rodaków - choć tego typu fenomen był też obecny w wielu innych krajach - zrozumiało, że wybory europejskie to też wybory, które dotyczą bezpośrednio przyszłości i losów Polaków - mówił przewodniczący Rady Europejskiej. Pogratulował wszystkim, którzy oddali swój głos.

- Paradoksalnie i zwycięzcy, i przegrani mają powód do satysfakcji - skomentował wyników wyborów, w których większość (45,38 proc. głosów i 27 mandatów) uzyskał PiS. Zwrócił uwagę, że „wynik Koalicji Europejskiej jest wyższy, niż wskazywały na to badania”, zaś PiS - „wyraźnie lepszy, niż można się było spodziewać”.

Donald Tusk o polityce socjalnej i mediach

- Obóz rządzący ma prawo do satysfakcji, bardzo skutecznie użył narzędzi przekonywania Polaków - mówił Tusk. W tym kontekście wskazał na „politykę socjalną”, również „prezenty tuż przed wyborami”. - To musi robić wrażenie, trudno się dziwić, nie ma co pomstować na ten fakt. Dzisiaj sytuacja gospodarcza pozwala na bardziej prospołeczną politykę i PiS korzysta z tego pełnymi garściami. Opozycja nie ma na to szansy. W związku z tym jej wynik też oceniam wysoko - podkreślił.