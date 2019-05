Pierwszy Kongres Prawników odbył się w Katowicach w 2017 r. Dlaczego organizujecie kolejny?

Krystian Markiewicz, sędzia, profesor Uniwersytetu Śląskiego, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”: Zależy nam, aby Kongres Prawników stał się cyklicznym wydarzeniem. Gros prawników stanowią ludzie wykonujący zawody zaufania publicznego, dlatego musimy brać odpowiedzialność za nasze prawo, za państwo i dawać mu coś od siebie. Dwa lata temu daliśmy wyraźny sygnał jedności i sprzeciwu wobec demontażu państwa prawa. Już wtedy wzięliśmy na siebie zobowiązanie: że przedstawimy zmiany gwarantujące niezależność i sprawność wymiaru sprawiedliwości.

Jakie były efekty tego pierwszego kongresu?

Przede wszystkim ludzie zobaczyli, że środowisko prawnicze idzie razem, współpracuje i jest gotowe bronić praworządności. Że praktycznie cały prawniczy świat w Polsce sprzeciwia się temu, co dzieje się w naszym państwie. Ta jedność prawników pobudziła zaangażowanie społeczne – widoczne potem podczas protestów pod sądami, podczas spotkań z prawnikami w kafejkach prawnych. My to widzimy nawet na salach rozpraw. Ludzie zrozumieli, że nie walczymy o zmiany korzystne dla nas, ale dla obywateli – chcemy zagwarantować ochronę ich praw przed sądami. Powstała Społeczna Komisja Kodyfikacyjna, która pracowała nad koncepcją zmian prawa. Co zdziałała, pokażemy 1 czerwca w Poznaniu.