„Myśliwce piątej generacji już na horyzoncie. Dziś wysłaliśmy zapytanie ofertowe (LOR) do naszych amerykańskich partnerów w sprawie zakupu 32 samolotów F-35A wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Najwyższy czas zastąpić postsowiecki sprzęt najnowocześniejszymi myśliwcami” – napisał szef MON na Twitterze.

Oznacza to, że ewentualny kontrakt w sprawie zakupu mógłby być podpisany jeszcze w tym roku. Wiosną Amerykanie deklarowali, że „rozważają możliwość sprzedaży F-35 Polsce, Rumunii, Grecji, Hiszpanii i Singapurowi”. W trakcie wizyty w Warszawie wiceprezes Lockheed Martin Richard H. Edwards mówił, że w przypadku, gdyby kontrakt został podpisany w 2019 r., pierwsze samoloty trafiłyby do Polski w 2024 r. Dodał, że możliwe byłoby równoczesne szkolenie pilotów, które trwa około dwóch lat. Nie wykluczył wypożyczenia samolotów F-35, które znajdują się na wyposażeniu amerykańskiego lotnictwa do ćwiczeń w Polsce.