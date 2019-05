Gotowość do rozmów to nowość, bo od chwili powstania, w lutym 2019 r., Wiosna dystansowała się od partii tworzących KE. Na warszawskiej konwencji kilka dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego Robert Biedroń mówił, że Wiosna jest trzecią siłą, która od jesieni będzie prawdopodobnie współrządzić Polską. Proponował PO, by poparła jego program.

W niedzielę się okazało, że potencjał Wiosny to 6 proc., czyli niewiele ponad progiem wyborczym. Do europarlamentu wprowadziła trzech kandydatów. Biedroń, jedynka na warszawskiej liście, dostał ponad 84 tys. głosów.

Głosy dochodzące z Wiosny są różne

Od jednych słychać, że szeregi partii tracą ducha. Inni zapewniają, że nie jest źle. – Są trzy komitety nad progiem, w tym my. Potwierdziło się to, co mówił Robert: jesteśmy trzecią siłą w Polsce. Minusem jest nasz wynik – przekonuje polityk z władz Wiosny.