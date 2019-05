– W ostatnich dniach kampanii modliłem się o jeden mandat przewagi, o dwa punkty procentowe, dlatego tak duże zwycięstwo mnie zaskoczyło – mówi nam jeden z polityków PiS. Nasi rozmówcy z partii rządzącej wskazują kilka zaskoczeń po wyborach do Parlamentu Europejskiego: gigantyczną frekwencję (ponad 45 proc.), bardzo dobre wyniki indywidualne i gigantyczne poparcie dla PiS pomimo bardzo mocnego wejścia do gry Jarosława Kaczyńskiego. – To obala jeden z mitów, że z Jarosławem nie wygrywamy – mówi „Wyborczej” parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości.

Analizę wyników ludzie obozu władzy robią na gorąco, z zastrzeżeniem, że kampania będzie dopiero gruntownie analizowana. – Na pewno pomogła nam powódź i zachowanie liderów Koalicji Europejskiej. Jednego dnia szef PO Grzegorz Schetyna mówił, że robimy kabaret na wałach, a drugiego sam pojechał i kręcił tam reklamówki wyborcze – wylicza polityk PiS.