Na sobotę zaplanowano posiedzenie Rady Naczelnej PSL, która ma ocenić wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. W lutym Rada zdecydowała – większością głosów 88 do 8 – o przystąpieniu do Koalicji Europejskiej. Był to wynik refleksji ludowców po wyborach samorządowych, gdzie zblokowanie list dawałoby władzę w dwóch, trzech sejmikach. Teraz nastroje w partii są minorowe.

Zgorzelski: wynik na wsi jest naszą porażką

– Wykonaliśmy plan, otrzymaliśmy trzy mandaty – podkreśla Piotr Zgorzelski, w przeszłości zwolennik współpracy z Koalicją Europejską. Europosłami zostali: Krzysztof Hetman, Adam Jarubas i Jarosław Kalinowski. Do zdobycia mandatu na Podkarpaciu niewiele zabrakło przewodniczącemu komisji rolnictwa Parlamentu Europejskiego Czesławowi Siekierskiemu.

– Ale wynik wyborów na wsi jest naszą porażką – mówi Zgorzelski. Ludowcy są zaskoczeni, że ok. 70 proc. rolników poparło PiS, mimo pogarszającej się sytuacji w rolnictwie. Partia rządząca wygrała także w tradycyjnie popierających PSL okręgach „sadowniczych”, mimo że ostatnie dwa lata dla sadowników były katastrofą.